Uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo vai obrigar Nycole Raysla, avançada da equipa de futebol feminino do Benfica, a ser operada.



A dimensão do problema implicará uma paragem a rondar os nove meses, o que significa que Raysla não voltará a competir em 2021/22.



A lesão aconteceu ao minuto 18 do jogo do passado sábado com o Marítimo.