O Benfica goleou o Sp. Braga por 4-0, em jogo em atraso da terceira jornada da fase de apuramento de campeão da Liga feminina.

Nycole (penálti, 30m), Marta Cintra (44m) e Kika Nazareth (47 e 55m) marcaram os golos da equipa orientada por Filipa Patão, no Seixal.

Com este resultado o Benfica passa a somar 27 pontos, mais dois do que o Sporting, mas com um jogo a mais.