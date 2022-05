O Sporting venceu esta tarde a Taça de Portugal de futebol feminino, ao vencer na final o Famalicão, por 2-1. No Jamor, marcaram para as leoas Joana Marchão, de penálti (30m), e Chandra Davidson (62m). Carolina Rocha reduziu a um minuto dos 90.

No Estádio Nacional, valeu a lei do mais forte: o Sporting conquistou esta tarde a Taça de Portugal de futebol feminino, ao vencer na final o Famalicão, por 2-1.

Mas o conjunto famalicense, diga-se, fez de tudo para contrariar essa lei, principalmente no início e no fim. Foi no meio, por isso, que as leoas colocaram uma mão na Taça.

De facto, o Jamor viu um Famalicão mais forte a entrar na partida. O início foi de respeito mútuo, mas a equipa minhota entrou ligeiramente mais à vontade no tapete verde e foi mais acutilante nos primeiros minutos.

Mas lá está, o respeito era mútuo e nenhuma das 22 jogadoras em campo arriscou muito. E por isso as aproximações à baliza foram parcas, e sem grande perigo.

Mas depois começou a tal lei do mais forte.

O Sporting foi-se consolidando em campo, subiu uns metros no terreno, e chegou à vantagem: foi na marca de penálti, a castigar uma mão na bola de Vânia Duarte em zona proibida, que Joana Marchão concretizou o 1-0.

Em desvantagem, o Famalicão foi atrás do resultado, mas pareceu sempre faltar alguma arte e engenho ao ataque minhoto para conseguir fazer a bola beijar as redes verde e brancas – só Raquel Fernandes teve hipótese para isso, mas acertou mal na bola.

O Sporting continuou confortável na partida e a ameaçar o segundo, que chegaria aos 62 minutos, já depois de Diana Silva ter acertado no poste: foi Chandra Davidson, com alguma sorte, a ampliar a vantagem.

A menos de dez minutos do fim, uma entrada imprudente de Beckert deu oportunidade ao clube de Vila Nova de Famalicão de reentrar na partida. Desta vez, no entanto, Fernanda Tipo não fez o que havia feito Marchão e falhou da marca de 11 metros.

O golpe foi duro, mas não deitou abaixo as jogadoras minhotas: a um minuto dos 90, Carolina Rocha «fugiu» nas costas da defesa adversária e reduziu na cara de Bacic.

O Famalicão reentrou no jogo, mas fê-lo com alguns minutos de atraso e já não foi a tempo de o ir buscar. O Sporting não fez uma exibição brilhante, mas as finais não se jogam, ganham-se, e aí o emblema de Alvalade esteve irrepreensível e leva para casa a terceira Prova Rainha do seu palmarés.