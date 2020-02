Benfica e Sp. Braga carimbaram este sábado a passagem à final da Taça da Liga feminina.

As encarnadas venceram por 4-0 o Fofó na terceira e última jornada da fase de grupos. Thembi Kgatlana (17 m), Sílvia Rebelo (25 m), Julia Spetsmark (60 m) e Yasmim (86 m) marcaram os golos do encontro.

As arsenalistas foram a Alcochete vencer por 3-0 o Sporting. Vanessa Marques (29 m), Uchendu (88 m) e Andreia Norton (90+2) foram as autoras dos golos.

As minhotas ultrapassaram o Sporting na classificação e terminaram em segundo lugar, com seis pontos, a um do Benfica, com quem disputarão a final, em 21 de março, na Covilhã.