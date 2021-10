Um grupo de 24 jogadoras da seleção de futebol da Venezuela acusou o antigo treinador Kenneth Zseremeta e o preparador físico Williams Pino de assédio sexual e abusos físicos e psicológicos, que, entretanto, já estão a ser investigados.

Pouco depois da denúncia das jogadoras, o Ministério Público anunciou uma investigação ao técnico, que trabalhou com as seleções femininas do país entre 2010 e 2017, e a Federação de Futebol da Venezuela solidarizou-se com as jogadoras.

«Estamos comprometidos em lutar pelo respeito da mulher no desporto. Como federação, apoiamo-las hoje e sempre», refere o organismo numa mensagem divulgada no Twitter.

Comprometidos en hacer valer el respeto hacia la mujer en este deporte.

Como Federación, las apoyamos hoy y en todo momento. 🇻🇪 @FemeninoFVF pic.twitter.com/2qkEoVtoon — FVF (@FVF_Oficial) October 6, 2021

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o grupo de 24 jogadoras acusa Zseremeta de assédio e abusos entre 2013 e 2017, e diz ter tomado a decisão de denunciar para evitar que o técnico panamiano «faça mais vítimas no futebol feminino e no mundo».

As jogadoras garantem que «entre o ano de 2013 e 2017 surgiram numerosas situações de assédio e abusos envolvendo Zseremeta, durante os treinos», que causaram «inúmeros traumas e problemas psicológicos».

O texto faz também menção ao caso de uma futebolista que em 2020 admitiu publicamente ter sido abusada sexualmente pelo treinador desde os 14 anos, entre 2014 e 2017, que teve como cúmplice o preparador físico Williams Pino.

As futebolistas pedem à FIFA, às confederações e às federações que não permitam que o treinador continue «a fazer vida no futebol feminino» e deixam uma garantia: «Não nos calaremos, mas precisamos do apoio de todos para proteger as futebolistas e criar uma cultura onde estejamos a salvo».