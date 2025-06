A REEF (Real Federação Espanhola de Futebol), anunciou, em comunicado publicado no seu site, que a jogadora Aitana Bonmatí já saiu do hospital.

A melhor jogadora do mundo, que recebeu a Bola de Ouro e o prémio The Best nos últimos dois anos, esteve vários dias internada devido a uma meningite viral.

A centrocampista internacional espanhola, que atua no Barcelona, deverá regressar nos próximos dias ao estágio da seleção, que visa a preparação do Campeonato da Europa feminino.