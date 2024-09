A Alemanha anunciou na sexta-feira a sua candidatura à organização do Campeonato da Europa feminino de futebol de 2029, através de Bernd Neuendorf, presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), que tem como concorrente Portugal.

No início do mês, também a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) avançou com a candidatura ao torneio, que conta ainda com o interesse formal da candidatura conjunta da Dinamarca e da Suécia, além da intenção já manifestada pela Polónia.

O processo de candidatura ao Euro2029 arrancou em 23 de julho último, quando a UEFA determinou que as federações interessadas em acolher a competição tinham até 24 de setembro para manifestarem interesse. O calendário prossegue com a publicação dos requisitos, em 1 de outubro, seguindo-se as entregas do dossiê preliminar de candidatura, em 12 de março de 2025, e do final, em 28 de agosto, até à decisão, prevista para dezembro de 2025.

De acordo com a UEFA, as propostas devem incluir oito estádios, um com pelo menos 50 mil lugares, três com mais de 30 mil e quatro acima dos 20 mil. Os países anfitriões asseguram automaticamente a presença na fase final. Portugal já esteve presente em duas edições, em 2017, nos Países Baixos, e em 2022, em Inglaterra, sem nunca superar a fase de grupos.