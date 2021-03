Heiko Vogel, treinador dos sub-23 do Borussia Monchengladbach, teve um castigo invulgar por «comentários anti-desportivos» ao trio de arbitragem. Segundo a imprensa alemã, no jogo com o Bergisch Gladbach para a Regionalliga, quarta divisão alemã, o técnico dirigiu palavras menos próprias ao trio de arbitragem composto por Marcel Benkhoff, Vanessa Arlt e Nadine Westerhoff.

O teor dos comentários não foi divulgado, mas o «castigo» deixa antever como tendo sido sexista para com as duas assistentes, já que, além da multa de 1500 euros e da suspensão por dois jogos, o técnico terá de dar seis sessões de treino a uma equipa de futebol feminino até 30 de junho.

Mas a própria punição está a ser vista como sexista por, alegadamente, considerar o treino de futebol feminino como algo negativo.

«Mostra que seja qual for o nível a que as raparigas e as mulheres joguem futebol, nunca serão levadas tão a sério quanto os rapazes e os homens. Estão a colocar o treino de uma equipa feminina ao nível de trabalho comunitário», disse Nicole Selmer, do canal Frauen in Fussball (Mulheres no futebol).

«Apesar da boa intenção, está a enviar a terrível mensagem de que treinar uma equipa feminina é uma punição», frisou a jornalista.