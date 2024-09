A lenda do futebol feminino dos Estados Unidos, Alex Morgan, vai retirar-se do desporto, anunciou a futebolista durante esta quinta-feira nas redes sociais.

Morgan termina a sua carreira com 224 jogos pela seleção americana, tendo marcado 123 golos, o quinto melhor registo de sempre. Ela também tem o nono maior número de aparições para na seleção feminina.

Morgan, de 35 anos, foi recentemente excluída da lista de convocadas dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos pela nova treinadora Emma Hayes, deixando em dúvida a sua carreira internacional. Agora, pendurou as chuteiras para sempre.

«Cresci com esta equipa, que era muito mais do que futebol. Foram as amizades, o respeito e o apoio inabalável entre nós, a pressão incessante para o investimento global no desporto feminino e os momentos cruciais de sucesso dentro e fora do campo», disse na mensagem partilhada nas redes sociais.

«Sinto-me incrivelmente honrada por ter usado o brasão [americano] durante mais de 15 anos. Aprendi muito sobre mim própria durante esse tempo e muito disso é mérito das minhas colegas de equipa e dos nossos adeptos», terminou, claramente emocionada.