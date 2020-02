Iva Vieira apresentou ao mundo o golo da sua vida.



A jovem futebolista do Amora anotou um golaço no encontro frente ao Guia FC. Na sequência de um passe longo, a internacional pelas seleções jovens de Portugal estava de costas para a baliza e improvisou, fazendo um pontapé de bicicleta.



Iva Vieira partilhou-o nas redes sociais e classificou-o como «o golo da minha vida». As palavras são difíceis para explicar o golo, portanto, o melhor é vê-lo.