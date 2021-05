Ana Capeta viu o segundo cartão amarelo na reta final do dérbi entre Sporting e Benfica, para a derradeira jornada do campeonato nacional de futebol feminino e abandonou o relvado visivelmente irritada.



A caminho dos balneários, a jogadora do Sporting acabou por fazer um gesto obsceno para o banco do Benfica, na sequência de algumas trocas de palavras com as adversárias, não percetíveis na transmissão televisiva.



O Benfica venceu o Sporting em Alvalade (0-3) e garantiu a conquista do título nacional.



Veja as imagens do incidente com Ana Capeta: