O Sporting venceu o Benfica na manhã deste sábado por 3-0, na Tapadinha, em jogo relativo à sétima jornada da zona Sul da I Liga de futebol feminino.

As leoas construíram a vitória na casa emprestada das encarnadas com dois golaços da internacional portuguesa Ana Capeta, um em cada parte, aos 37 e aos 54 minutos de jogo. O triunfo das verde e brancas foi selado pela brasileira Raquel Fernandes, ao minuto 85.

Com este resultado, a formação comandada por Susana Cova passa para a liderança da zona Sul, com 18 pontos, os mesmos do Benfica, que sofreu a primeira derrota após seis vitórias. Contudo, o Sporting, que segue invicto, tem menos um jogo realizado.

O primeiro golaço de Ana Capeta (Imagens Canal 11):