A internacional portuguesa Andreia Jacinto realçou a importância do play-off intercontinental com Camarões e salientou que a seleção lusa tem de entrar forte no jogo que vale o bilhete para o Mundial 2023.

«Estamos com muita vontade que chegue o jogo. É o jogo mais importante da nossa história e estamos a apenas um passo de estar no Mundial», disse a meio-campista da Real Sociedad, em declarações aos órgãos de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

«Destacaria nos Camarões o poderio físico. As camaronesas são muito agressivas nos duelos de um para um. Temos de entrar muito fortes no jogo e tentar anular esse poderio com mais posse de bola. E temos de ganhar duelos, pois também o conseguimos fazer», analisou.

Andreia Jacinto também não quis dar muita importância ao triunfo por 5-0 conseguido por Portugal na sexta-feira, no particular frente à Nova Zelândia.

«O jogo com a Nova Zelândia já passou, agora começa-se de novo. É dar o nosso melhor do princípio até ao fim, para garantirmos um lugar no Mundial. Agora é um jogo totalmente diferente porque é uma competição a eliminar e não há espaço para erros. Temos de apresentar a nossa melhor versão e ser sérias», rematou.

A seleção portuguesa volta a treinar na terça-feira em Gower Park, em Hamilton, onde se encontra há mais de uma semana a preparar a final do Grupo A do play-off intercontinental, com Camarões, agendada para quarta-feira.