A médio Andreia Jacinto vai jogar na Real Sociedad a partir da próxima temporada, anunciou o emblema basco esta quarta-feira.

A jogadora de 20 anos deixa o Sporting e assina um vínculo válido até ao final da época 2024/25 com o clube que terminou no segundo lugar do campeonato feminino espanhol.

Andreia Jacinto estreou-se com apenas 17 anos pela seleção nacional portuguesa e é uma das 23 convocadas para o Europeu feminino de futebol, que decorre em julho. Na última temporada disputou 26 jogos e marcou cinco golos.