O Wolfsburgo vai defrontar o Barcelona na final da Liga dos Campeões feminina, depois de esta segunda-feira ter vencido o Arsenal por 3-2, após prolongamento.

Na Alemanha, as duas equipas tinham empatado a duas bolas e agora, perante mais de 60 mil espectadores no Emirates, verificou-se o mesmo resultado no final do tempo regulamentar, tendo sido necessário recorrer a prolongamento.

Stina Blackstenius adiantou as gunners aos 11 minutos, mas as germânicas deram a volta ao marcador com golos de Jill Roord (41m) e Alexandra Popp (58m).

Jennifer Beattie (75m) apontou o golo da igualdade e, mesmo no último minuto de prolongamento, Pauline Bremer fez o 3-2 que carimbou a passagem das alemãs ao derradeiro jogo, onde já não marcavam presença desde 2020.

Na final, que vai jogar-se a 3 de junho, em Eindhoven, nos Países Baixos, o Wolfsburgo vai defrontar as espanholas do Barcelona, que eliminaram o Chelsea. As alemãs conquistaram o troféu em 2013 e 2014, enquanto as catalãs venceram numa ocasião (2021).