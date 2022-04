A receção do Barcelona ao Real Madrid em jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, na passada quarta-feira, no Camp Nou, entrou para o livro dos recordes do Guiness como a maior assistência de sempre a um jogo de futebol feminino, com o registo oficial de 91.553 pessoas nas bancadas.

O Camp Nou engalanou-se com uma espetacular moldura humana, com mais de noventa por cento das cadeiras ocupadas para a receção ao eterno rival, num jogo em que a equipa catalã acabou por garantir a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões com uma vitória expressiva por 5-2.

O Guiness World Records anunciou a nova entrada no livro dos recordes no Twitter com um número errado de 91.533, mas acabou por corrigir, mais tarde, o número oficial, pedindo desculpa aos vinte espetadores que tinha deixado de fora.