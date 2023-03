Barcelona e Arsenal qualificaram-se esta quarta-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino, ao ultrapassarem, respetivamente, a Roma e o Bayern Munique.

O Barça, finalista vencido na época passada, trazia uma vantagem de 1-0 de Itália, a qual ampliou esta tarde, em Camp Nou: goleada por 5-1.

Fridolina Rolfo (11m e 45+2m), Mapi Leon (33m), Asiat Oshoala (46m) e Patricia Guijarro (53m) marcaram para a equipa catalã, Annamaria Serturini reduziu para as romanas.

Nas meias-finais, o Barça, que defrontou o Benfica na fase de grupos, vai medir forças com o vencedor da eliminatória entre Lyon e Chelsea.

Por sua vez, em Inglaterra, o Arsenal deu a volta frente ao Bayern Munique – triunfo por 2-0 –, depois de ter perdido por 1-0 na Alemanha.

Frida Leonhardsen-Maanum abriu o marcador ao minuto 20 e pouco depois, aos 26m, Stina Blackstenius completou a reviravolta frente às bávaras, que também fizeram parte do grupo do Benfica.

No caminho para a final, o Arsenal vai medir forças ou com o Paris Saint-Germain ou com o Wolfsburgo.