O Barcelona sagrou-se hexacampeão feminino este domingo depois de golear por 9-0 a equipa do Real Bétis na 29.ª e penúltima jornada do campeonato espanhol.

A internacional portuguesa Kika Nazareth, que continua a recuperar de lesão, viu assim a sua equipa a conquistar aquela que é a sua primeira liga espanhola pelos «culés».

Claudia Pina foi o destaque da partida ao apontar um hat-trick. Alexia Putellas (2), Ewa Pajor (2), Bruges (1) e Bonmati (1) marcaram os restantes golos da vitória.

O Barcelona venceu assim o seu sexto campeonato espanhol consecutivo. O Real Betis, por sua vez, confirma a descida de divisão.

A formação espanhola, recorde-se, tem ainda pela frente a final da Liga dos Campeões, onde defrontará a equipa do Arsenal no próximo dia 24 de maio no Estádio José Alvalade, em Lisboa.