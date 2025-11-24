Kika brilha na goleada do Barcelona sobre o Levante
Internacional portuguesa assinou um golo e uma assistência na vitória por 4-0
O Barcelona venceu este domingo o Levante por 4-0, em partida a contar para a 12.ª jornada do campeonato. A portuguesa Kika Nazareth foi titular e destacou-se com um golo e uma assistência, que lhe valeram o prémio de MVP do jogo.
A jogar fora de casa, as atuais hexa-campeãs adiantaram-se no marcador aos 14 minutos com Kika a servir Ewa Pajor para o primeiro golo. A equipa recolheu aos balneários a vencer pela diferença mínima.
Na segunda parte, foi a portuguesa quem inaugurou o marcador aos 51 minutos. Os restantes golos surgiram de grande penalidade: Claudia Pina que já tinha falhado um penálti no primeiro tempo, assinou o terceiro aos 72 minutos e Alexia Putellas fixou o resultado final aos 90 + 8.
Com este resultado, a equipa catalã reforça a liderança isolada no campeonato, com 33 pontos, enquanto o Levante continua na última posição, com apenas dois.
A internacional portuguesa já leva três golos e quatro assistências em nove partidas para o campeonato.