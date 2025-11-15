Kika Nazareth assiste na goleada do Barcelona sobre o Real Madrid
Equipa catalã impôs-se no «El Clásico» por expressivos 4-0
O Barcelona venceu este sábado, em Montjuic, o Real Madrid por 4-0, em partida a contar para 11.ª jornada do campeonato. A portuguesa Kika Nazareth foi suplente utilizada e assistiu Sydney Schertenleib para o terceiro golo da equipa da casa.
As atuais hexacampeãs espanholas abriram o marcador aos 15 minutos com um tento de Ewa Pajor, que bisou (30m) no encontro e permitiu ao Barcelona ir para intervalo com uma vantagem confortável de duas bolas a zero.
Kika entrou aos 72 minutos para o lugar de Ewa Pajor e pouco depois as madridistas desperdiçaram um penálti que lhes teria permitido reentrar na discussão do resultado.
O marcador só sofreu alterações já no tempo de compensação. Aos 90+1m Sydney Schertenleib fez o 3-0 com assistência da portuguesa e Aitana Bonmati fixou o resultado final aos 90+3m.
Com este resultado, o Barcelona mantém-se líder isolado do campeonato, com 30 pontos. Já o Real Madrid, com menos sete pontos, partilha o segundo lugar com a Real Sociedad, que só entra em campo no domingo, frente ao Athletic Bilbao.