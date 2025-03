Está confirmado o tempo de paragem de Kika Nazareth, atleta do Barcelona e da Seleção Nacional. O futebolista irá parar quatro meses por lesão e fica praticamente certa a ausência da jogadora no Euro 2025, que se disputa em julho na Suíça.

O Barcelona informou através dos meios oficiais do clube que Kika foi submetida com sucesso a uma cirurgia no Hospital de Barcelona, com supervisão dos serviços médicos do clube. Kika sofreu uma rutura do ligamento lateral do tornozelo esquerdo.

A Seleção Nacional portuguesa, orientada por Francisco Neto, perde assim uma das suas principais referências. Kika contava com 29 jogos esta temporada, com seis golos e nove assistências no currículo. É o seu primeiro ano em Espanha.