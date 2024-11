A equipa feminina do Barça foi ao Estádio Alfredo Di Stéfano golear o Real Madrid por 4-0, em jogo da 10.ª jornada da liga feminina espanhola. A internacional portuguesa Kika Nazareth começou o jogo no banco, mas entrou ainda a tempo de fazer uma assistência para Alexia Putellas fixar o resultado final.

Um jogo de sentido único com a equipa catalã, recheada de estrelas, a impor-se desde o primeiro instante e a chegar ao intervalo já a vencer por 3-0, com golos marcados por Patri Guijarro (4 e 23m) e Claudia Pina (40m). Três golos que podiam ser mitos mais, não fosse a grande exibição de Misa na baliza merengue.

Já na segunda parte, o Barça levantou o pé e geriu o jogo, mas ainda marcou mais um golo. Kika Nazareth saltou do banco aos 76 minutos e, dez minutos depois, apareceu no corredor central para fazer uma assistência para o quarto golo do Barça, com assinatura de Alexia Putellas, a Bola de Ouro.

Este foi o 17.º clássico feminino, bem mais desproporcional do que o masculino, uma vez que foi também a 17.ª vitória do Barça que, no acumulado de golos, já marcou por 68 vezes ao Real Madrid e consentiu apenas sete golos.

A assistência de Kika para Putellas: