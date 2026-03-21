A equipa feminina do Barcelona goleou o At. Bilbao por 7-1, na 23.ª ronda do campeonato, num jogo em que Kika Nazareth esteve em evidência ao apontar dois golos na reta final, fechando uma exibição dominadora das catalãs.

Num encontro praticamente resolvido cedo, com um 4-0 já ao intervalo, o Barça manteve um ritmo elevado até ao fim.

Foi já na fase final da partida que Kika Nazareth assumiu protagonismo, assinando um bis (um deles, um verdadeiro golaço!) que confirmou o resultado expressivo, apesar de terminar com queixas físicas.

Veja aqui os golos de Kika Nazareth: