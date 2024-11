O Barcelona goleou as austríacas do St. Polten por 7-0, esta terça-feira, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.

Com a internacional portuguesa Kika Nazareth de início, as catalãs já venciam ao intervalo por 5-0. Contudo, o primeiro golo só surgiu aos 32 minutos, por Ewa Pajor. De seguida, foi a vez de Kika Nazareth (38m) estrear-se a marcar pelo Barça na Champions.

A Bola de Ouro Aitana Bonmatí fez o terceiro (40m), seguindo-se o golo de Keira Walsh (42m), o bis de Claudia Pina (45 e 52m) e, por fim, o tento de Graham Hansen (87m).

O Barcelona lidera o Grupo D, com seis pontos, os mesmos do Manchester City, que é segundo classificado, mas tem menos um jogo.

O próximo encontro do Barça é já no próximo sábado, o Clássico com o Real Madrid.