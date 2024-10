O Barcelona deslocou-se até ao terreno do Levante e venceu por 4-1, na sétima jornada da liga espanhola, em futebol feminino.

Kika Nazareth foi titular na formação catalã e esteve em grande plano, mas já lá vamos. Até porque logo aos 13 minutos, o Barcelona colocou-se em vantagem, com a primeira de duas assistências de Claudia Pina, para o golo de Vicky López.

Pouco depois, uma infelicidade de Catalina Coll voltou a colocar tudo empatado, mas rapidamente o Barcelona passou para a frente do marcador, com cunho português.

Depois de uma excelente desmarcação, Kika Nazareth recebeu de Claudia Pina e de pé esquerdo atirou a contar, numa excelente execução.

Veja aqui o golo apontado por Kika Nazareth:

O resultado manteve-se até ao intervalo e no segundo tempo, destaque para mais dois golos do Barcelona, um de Claudia Pina e outro de Irene Paredes.

Este resultado confirma a sétima vitória em sete jogos para as catalãs no campeonato, sendo que além dos dois pontos de vantagem para o Atlético Madrid, têm (de longe) o melhor ataque da prova, com 36 golos marcados.