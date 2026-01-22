O Barcelona levou a melhor sobre o Ath. Bilbao, por 3-1, nas «meias» da Supertaça de Espanha e carimbou a passagem à final da prova... mas sem Kika Nazareth.

A internacional portuguesa viu o cartão vermelho direto em cima do intervalo, quando as catalãs já venciam por 2-1. Ona Battle, Irene Paredes e Ewa Pajor marcaram os golos do Barcelona no encontro desta quarta-feira. Quer isto dizer que o Barcelona não terá Kika Nazareth na final da Supertaça, diante do Real Madrid.

Assista aqui à expulsão de Kika Nazareth: 

