VÍDEO: Kika Nazareth falha «El Clásico» na Supertaça de Espanha
Internacional portuguesa viu cartão vermelho direto no triunfo do Barcelona sobre o Ath. Bilbao (3-1)
O Barcelona levou a melhor sobre o Ath. Bilbao, por 3-1, nas «meias» da Supertaça de Espanha e carimbou a passagem à final da prova... mas sem Kika Nazareth.
A internacional portuguesa viu o cartão vermelho direto em cima do intervalo, quando as catalãs já venciam por 2-1. Ona Battle, Irene Paredes e Ewa Pajor marcaram os golos do Barcelona no encontro desta quarta-feira. Quer isto dizer que o Barcelona não terá Kika Nazareth na final da Supertaça, diante do Real Madrid.
Assista aqui à expulsão de Kika Nazareth:
