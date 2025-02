A equipa feminina de futebol do Torreense conseguiu uma vitória histórica diante do Sporting, na tarde deste sábado, por 2-1.

Tratou-se de uma reviravolta operada nos últimos minutos de jogo, em Alcochete, com golos da Doniuska aos 87m, e de Hayes, aos 90+6m. O golo das leoas tinha sido marcado pela avançada Brittany Raphino.

Este resultado acontece depois de um empate entre Sporting e Benfica na jornada anterior (1-1). Já o Benfica, por sua vez, venceu o Marítimo neste sábado e alargou o fosso para as grandes rivais. Tem seis pontos de vantagem sobre o Sporting, que é segundo classificado.

Para isso, bastou um único golo da defesa-central Laís Araújo, aos 58 minutos, após cruzamento de Marit Lund. O Benfica soma 44 pontos.

Noutro jogo da 16.ª jornada da competição, o Racing Power continuou o seu grande momento e alcançou a oitava vitória seguida às custas do Damaiense. A internacional portuguesa Vanessa Marques bisou, com Carolina Mendes a fechar o resultado em 3-0.

Nota ainda para a estreia de Ana Maria Markovic, internacional croata, pelo Damaiense. Na primeira metade da época tinha jogado pelo Sp. Braga.

Já o Clube de Albergaria e o Famalicão empataram a dois, este sábado, no Estádio do Mergulhão. As minhotas estiveram em vantagem mais de 40 minutos, concederam a reviravolta e voltaram a igualar o marcador a poucos minutos do final.