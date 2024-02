O Benfica anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com a capitã Pauleta, até 2027.

A centrocampista espanhola, de 26 anos, destacou o «orgulho gigante» por continuar ligada aos encarnados.

«Quando cheguei era uma miúda. Sinto que cresci ao lado do projeto. Era um projeto bebé, agora estamos entre os grandes clubes da Europa. É um orgulho continuar a crescer neste clube e continuar a fazer evoluir o projeto», disse Pauleta, que cumpre a sexta temporada no Benfica, aos órgãos oficiais do clube.

A jogadora espanhola regressou aos relvados há cinco dias, depois de recuperar da grave lesão no joelho esquerdo, ao qual foi operada em abril.

Pauleta tem 32 golos em 152 jogos ao serviço do Benfica.