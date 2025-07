Ana Borges explicou este domingo a razão para ter deixado o Sporting e rumado aos rivais do Benfica. Em conferência de imprensa, a defesa de 35 anos revelou que foi dispensada dos leões e não tinha como recusar a oferta das águias.

«É uma troca e há sempre algumas questões. O que posso dizer é que fui dispensada, estava no desemprego, o Benfica chegou-se à frente e não tinha como recusar», contou na antevisão ao Portugal-Itália.

De relembrar que Ana Borges representou o Sporting durante quase uma década, mas no início do mês foi apresentada como jogadora do Benfica.

Sobre o Europeu 2025, a internacional portuguesa confessou que Portugal quer «reverter a situação» relativamente à goleada sofrida frente à Espanha (50) e «conquistar os três pontos» no jogo com a Itália.

«Depois de um resultado negativo queremos que chegue o dia de amanhã [segunda-feira]. Queremos reverter a situação, conquistar os três pontos e sabemos o que temos de fazer. A Itália tem o seu poderio, as suas individualidades, mas sabemos que, se mostrarmos o nosso melhor futebol, conseguimos sair com um resultado positivo», disse.

«Não acho que estejamos mais nervosas. Faz tempo que não estávamos a atravessar um momento cinzento, mas já provámos que são nestes momentos que vemos a grande equipa que somos e queremos provar isso», acrescentou.

Portugal defronta a Itália nesta segunda-feira, pelas 20h, em Genebra. O jogo é referente à segunda jornada do Grupo B do Euro 2025 feminino. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.