Não foi com os contornos da temporada passada, mas o Benfica voltou a ser goleado em casa do Barcelona, no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões: no Estádio Johan Cruyff, as encarnadas perderam por 5-0, na primeira jornada do Grupo A da Champions.

As campeãs nacionais, que assim somaram o primeiro desaire na temporada, até tentaram ter uma postura positiva na Catalunha, mas colecionaram erros defensivos e foram incapazes de controlar a qualidade individual das espanholas, vencedoras da última edição da prova e atuais líderes do ranking UEFA.

Nos primeiros minutos, o Benfica (15.ª equipa no ranking de clubes) entrou a querer ter bola e dividiu o jogo com as catalãs, mas revelou falta de acerto nos momentos em que se conseguiu aproximar da área adversária.

Após essa etapa inicial, o Barcelona passou a mandar no jogo e chegou ao golo com facilidade. Em cima do primeiro quarto de hora, Caroline Hansen – um dos principais perigos durante toda a partida – teve muito espaço pelo corredor central, armou o remate e a bola foi desviada, tendo o lance terminado com um cabeceamento certeiro de Alexia Putellas.

As encarnadas tentaram controlar o ímpeto ofensivo das blaugrana e o marcador só voltou a mexer a cinco minutos do intervalo. Na sequência de um livre lateral, Brugts cabeceou ao segundo poste e serviu Putellas, que só teve de encostar para fazer o bis.

O 3-0 surgiu ainda antes do tempo de descanso, com autoria da Bola de Ouro. Hansen voltou a ter muito espaço no lado direito, serviu Aitana Bonmatí, a médio do Barça tirou Ana Seiça do caminho com relativa facilidade e colocou a bola junto ao poste.

Putellas, que tinha apresentado queixas físicas no primeiro tempo, saiu ao intervalo, mas o Barcelona não tirou o pé do acelerador. O Benfica até entrou de novo com uma atitude ofensiva, contudo, voltou a permitir que Hansen tivesse liberdade e a norueguesa assistiu Bonmatí para o bis (52m).

O último golo do jogo – e melhor, diga-se – surgiu aos 60 minutos. Hansen, um quebra-cabeças para o lado esquerdo do Benfica, completou a terceira assistência com um passe para Asisat Oshoala, que, acabada de entrar, apontou um pontapé de bicicleta.

Até ao final, o Barcelona, que no próximo jogo vai defrontar o Real Madrid, poupou algumas das principais figuras e geriu o resultado. Por seu turno, Filipa Patão também começou a pensar no «ciclo negro» que o Benfica tem pela frente, com jogos diante de Sp. Braga, Rosengard, Sporting e Eintracht Frankfurt.

De resto, no outro jogo do grupo, as alemãs venceram as suecas por 2-1. Desta forma, o Barcelona lidera o Grupo A, com três pontos, os mesmos da equipa de Frankfurt. O Rosengard é terceiro classificado e o Benfica, que está na fase de grupos pelo terceiro ano consecutivo, ocupa a última posição.