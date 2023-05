A equipa de futebol feminino do Benfica sagra-se campeã nacional pela terceira vez consecutiva.

As encarnadas consumaram a conquista do tricampeonato ao vencerem este domingo em Valadares por 2-0.

Lúcia Alves abriu à meia-hora de jogo o marcador para a equipa comandada por Filipa Patão e aos 76m Kika Nazareth sentenciou o resultado final.

O Benfica soma 57 pontos em 20 jornadas (19 vitórias e uma derrota) e tem 12 pontos de vantagem sobre Sp. Braga e Sporting (que tem menos um jogo), quando faltam disputar duas jornadas.

As águias igualaram o Gatões FC na terceira posição do ranking de vencedores, com três títulos, mas continuam ainda distantes de 1.º de Dezembro (12) e Boavista (11), os dois emblemas com maior palmarés.