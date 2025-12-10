A equipa de futebol feminino do Benfica perdeu com a congénere do Barcelona, na tarde desta quarta-feira, na Catalunha. O resultado fixou-se em 3-1. A equipa de Ivan Baptista está oficialmente eliminada da Liga dos Campeões.

O duelo, que teve início pelas 17h45, contava para a quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. O 15.º classificado do certame visitava o líder da tabela de classificação e uma das melhores equipas da atualidade.

Pajor abriu caminho ao triunfo catalão aos 29 minutos, com assistência de Putellas. A primeira parte foi dominada pela equipa da casa, mas o Benfica respondeu bem na segunda metade.

Chandra Davidson empatou o jogo a uma bola aos 46 minutos, a encostar a bola ao segundo poste. Foi o primeiro golo do Benfica no estádio do Barcelona - nas outras duas ocasiões, as catalãs ganharam 5-0 e 9-0.

Logo a seguir, Lúcia Alves teve no pé direito uma grande oportunidade de golo na cara da guardiã Cata Coll, mas falhou clamorosamente. 

Porque quem não marca sofre, o Barcelona aproveitou para fazer dois golos em quatro minutos, aos 54m e 58m, beneficiando de um auto-golo de Ucheibe e um golo de Aleixandri.

Nota ainda para a grande atuação de Lena Pauels, que negou ainda um penálti a Alexia Putellas, na segunda parte, e fez várias defesas importantes.

O Benfica soma apenas um ponto em cinco jogos e ficou sem chances de continuar na competição, faltando uma jornada para o final. Despede-se na Luz diante do PSG, também eliminado. Já o Barcelona continua líder, com 13 pontos. 

