Depois do clássico do título no sábado, o Estádio da Luz volta a abrir as portas na tarde deste domingo para um dérbi feminino entre Benfica e Sporting que também pode valer o título para a equipa da Luz.

As águias, lideres do campeonato, sem derrotas, somam mais seis pontos do que as leoas e, a três jornadas do final, precisam apenas de um ponto para celebrar o título.

Um jogo para acompanhar AO VIVO no Maisfutebol a partir das 16h00.