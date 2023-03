O dérbi feminino entre Benfica e Sporting no Estádio da Luz proporcionou um recorde de assistência no futebol feminino, com 27.211 adeptos a assistir este domingo ao embate entre os dois rivais de Lisboa que já tinham fixado as melhores marcas anteriores.

O recorde até este domingo pertencia a outro dérbi disputado no Estádio do Restelo, a 30 de março de 2019, num jogo de solidariedade para com as vítimas de um ciclone em Moçambique, que as leoas venceram com um golo solitário de Joana Marchão, com 15.204 adeptos nas bancadas. Foi o primeiro dérbi na história entre os dois emblemas e, até este domingo, registava a melhor assistência de sempre.

Já este ano, no Estádio da Luz, em jogo da Taça de Portugal, em que o Benfica goleou o Sporting por 5-0, registou-se a melhor marca no recinto do Benfica, com 15.038 adeptos nas bancadas.

O dérbi deste domingo pulverizou todos os registos anteriores com mais de 27 mil adeptos nas bancadas que levaram, inclusive, o Benfica a abrir o terceiro piso do Estádio da Luz.