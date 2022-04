O dérbi de futebol feminino entre Benfica e Sporting, a contar para a 12.ª jornada do campeonato, vai jogar-se no Estádio da Luz.

O jogo está marcado para 8 de maio pelas 16h00, dia seguinte à realização de outro grande jogo naquele recinto: o Benfica-FC Porto da 33.ª jornada da Liga.

As águias, campeãs em título, são nesta altura líderes do campeonato, somando 30 pontos em dez jogos na fase de apuramento do campeão. O Sporting está no segundo posto a seis pontos e só uma vitória na Luz mantém intactas as ambições de chegar ao título.

O Benfica, recorde-se, tem realizado os jogos caseiros no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade, Almada.

Esta não é a primeira em que o Benfica-Sporting se joga na Luz. Em 2019, o primeiro dérbi feminino da história dos dois clubes foi realizado neste palco.