Há 32 min
Feminino: Benfica contrata guarda-redes ao Racing Power
Internacional camaronesa reforça as campeãs nacionais
O Benfica anunciou a contratação de Michaely Bihina, guarda-redes internacional camaronesa que jogava no Racing Power.
Michaely Bihina, de 22 anos, assinou um contrato válido até 2029 pelas pentacampeãs nacionais.
A jovem guardiã chegou a Portugal em 2022/23 pela porta do Racing Power, tendo sido eleita a melhor guarda-redes do campeonato em 2023/24.
Bihina aumenta as soluções para a baliza das encarnadas, que viram partir recentemente a internacional portuguesa Rute Costa.
