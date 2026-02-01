O Benfica anunciou a contratação de Michaely Bihina, guarda-redes internacional camaronesa que jogava no Racing Power.

Michaely Bihina, de 22 anos, assinou um contrato válido até 2029 pelas pentacampeãs nacionais.

A jovem guardiã chegou a Portugal em 2022/23 pela porta do Racing Power, tendo sido eleita a melhor guarda-redes do campeonato em 2023/24.

Bihina aumenta as soluções para a baliza das encarnadas, que viram partir recentemente a internacional portuguesa Rute Costa.