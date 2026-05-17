Futebol feminino
Há 54 min
Feminino: Benfica vence Taça de Portugal e iguala Sporting no número de conquistas
Águias somam a terceira conquista
O Benfica bateu o FC Porto por 2-0 e conquistou a terceira Taça de Portugal feminina do palmarés.
As águias, que confirmaram a dobradinha (que só tinham conseguido em 2023/24), igualaram o Sporting no número de conquistas da prova rainha.
A Taça de Portugal feminina foi introduzida em 2003/04 e o 1.º Dezembro, a primeira equipa a vencê-la, é também o emblema mais titulado, com sete conquistas, a última das quais em 2011/12.
Equipas vencedoras da Taça de Portugal feminina:
1.º Dezembro: 7
Benfica e Sporting: 3
Futebol Benfica: 2
Murtoense, Escola, Boavista, Atlético Ouriense, Sp. Braga, Famalicão e Torreense: 1
