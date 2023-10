Sporting de Braga e Sporting empataram a um golo este sábado, em jogo da quarta jornada da liga feminina, disputado na Pedreira.

As leoas entraram melhor e colocaram-se na frente aos quatro minutos, graças à finalização de Diana Silva, após um cruzamento de Ana Capeta.

A equipa minhota empatou na sequência de uma bola parada. Após um pontapé de canto, Vitória Almeida fez o 1-1 com um excelente golpe de cabeça.

O jogo esteve aberto no segundo tempo, mas as equipas não conseguiram desfazer o empate.

Quem aproveitou este resultado foi o Benfica, que, a meio da eliminatória do play-off de acesso à Liga dos Campeões, goleou o Albergaria por 4-0, no Seixal.

Alidou adiantou as encarnadas aos nove minutos, Ana Seiça fez o 2-0 aos 19 e Kika Nazareth (24m) ainda aumentou a vantagem antes do intervalo. Na segunda parte, Andrea Falcon (50m) deu contornos de goleada ao resultado. Em tempo de compensação, a jovem de 17 anos Lara Martins ainda teve um golo anulado.

Refira-se que, a meio da segunda parte, com o triunfo praticamente garantido, Filipa Patão optou por fazer descansar algumas das principais figuras da equipa, que volta a jogar na quarta-feira, frente ao Apollon.

O Benfica é líder isolado do campeonato feminino, com 12 pontos em quatro jornadas. Seguem-se Sp. Braga, com 10, e o Damaiense (nove), que venceu na receção ao Vilaverdense (2-0). O Sporting é quarto classificado, à condição, com sete pontos.