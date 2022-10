A equipa feminina do Benfica foi goleada pelo Barcelona, por 9-0, na primeira jornada da Liga dos Campeões, o resultado mais pesado da história das àguias.

A treinadora encarnada, Filipa Patão, reagiu ao desaire e disse que as catalãs não permitiram à sua equipa jogar como gostam e responsabilizou-se pela pesada derrota por não ter achado soluções para as ausências.

«Não conseguimos fazer o que gostamos, a criação, estar com bola, circular. Isso acabou por não acontecer muitas vezes pela excelente pressão do Barcelona, a forma como se conseguiam compactar e chegar atrás ou pressionar alto a portadora da bola, não deixando fazer o passe. Isso retirou-nos bastantes momentos em fases ofensivas», disse a treinadora de 33 anos.

«Também responsabilidade da treinadora, pois alterámos um bocadinho alguns dos nossos comportamentos, principalmente tendo o bloco tão baixo e uma linha de cinco [na defesa], que raramente utilizamos. Responsabilidade minha também por não ter arranjado soluções ao longo do jogo para que a equipa conseguisse estar menos momentos sem bola, sujeita às combinações do Barcelona, e evitar os cruzamentos», prosseguiu.

Segundo Patão, esta derrota resultou também pela inexperiência da equipa nas competições europeias, mas que com o tempo essas limitações serão superadas.

«Qualquer equipa que sofra um golo no primeiro minuto vai ter sempre impacto, mais ainda contra o FC Barcelona. São dores de crescimento. Temos de crescer com isto e perceber como melhorar, como progredir. Esta equipa continua a ser extremamente competente e camaleónica. Faltou sempre qualquer coisa, que vem com o tempo, a experiência e os jogos», concluiu.