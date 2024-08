Filipa Patão, treinadora do Benfica, em declarações após a derrota frente ao Sporting (2-1), na Supertaça:



«Primeiramente, quero dar os parabéns ao Sporting pela conquista. O 4x4x2 foi o que fizemos durante 75 minutos e quando refiz o 4x4x2 foi quando sofremos o golo.

Quando entra a Cameirão para o lugar da Andreia Faria, a instrução era para ‘trancar’ o jogo e passar para um 5x4x1 e por isso é que a Nycole se deslocou para o corredor lateral no lado direito. Como o jogo estava, naquela altura, não valia a pena correr riscos.»

[Se saídas e lesões motivam necessidade de ir ao mercado]: Não, a Filipa treinadora tem plena confiança no que a estrutura do Benfica está a fazer para esta época e para as restantes no futebol feminino.

Tivemos alguns percalços na questão das lesões nesta fase da época, mas ainda assim não foi por isso que o Benfica não deixou de ser competitivo e não deixou de lutar e esteve, na minha opinião, superior ao Sporting neste jogo. As minhas atletas deram uma excelente resposta e tenho a certeza de que vão fazer uma muito boa época e continuar a lutar por títulos.»