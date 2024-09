Filipa Patão, em declarações após a derrota do Benfica, por 2-0, diante do Hammarby, a contar para a ronda decisiva da Champions feminina:

«O Benfica até esteve melhor neste jogo do que no jogo fora. Controlámos muito mais o jogo, tivemos muito mais bola, evitámos muito mais situações, mas, infelizmente, sofremos dois golos. Elas conseguiram fechar muito bem os espaços, nós não soubemos e não conseguimos encontrar esses espaços por falta de velocidade no nosso jogo.»

«Agora, dizer que tivemos um jogo uns furos abaixo do que o Benfica costuma fazer é reduzir esta equipa de uma forma que não merece, tendo em conta aquilo que fizemos nos dois jogos da eliminatória. O que disse às jogadoras foi algo muito simples: tanto nós não éramos as melhores do mundo nos momentos em que nos apurávamos e fomos aos quartos de final da Liga dos Campeões, como não somos agora as piores do mundo, porque não conseguimos ir à fase de grupos.»

«Faltou a tomada de decisão no último terço. O espaço estava lá, as peças estavam nos sítios, mas a nossa tomada de decisão nem sempre foi a melhor no último terço para variar rápido, ou cruzar bem e não em esforço e também a ocupação da área, que muitas vezes não foi a ideal.»