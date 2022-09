A treinadora do Benfica, Filipa Patão, assegurou esta segunda-feira que o Benfica vai «dar espetáculo» e merece um estádio cheio na segunda mão da segunda ronda de qualificação da Liga dos Campeões feminina, com as escocesas do Rangers.

«Vamos marcar uma posição que queremos que Portugal cada vez marque mais, que é o espetáculo. Não nos vamos desviar disto, de forma alguma. Toda a gente quer ver um bom espetáculo, equipas a querer fazer golos e a procurar ter bola. Isso queremos e vamos garantir. Queremos cada vez mais público na bancada e faço um apelo», disse a treinadora de 33 anos, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Depois do triunfo em Glasgow, Filipa Patão reforçou esse pedido aos adeptos benfiquistas, exemplificando a ideia com o ambiente vivido na Escócia e em Twente, na ronda anterior, tal como com os casos de Liverpool, subido este ano à primeira divisão inglesa.

«Temos de conseguir que o Benfica seja uma referência cá, com esta parte fervorosa e apaixonante dos nossos adeptos. Conseguem fazer nas modalidades e no masculino diversas vezes, mas elas também merecem. Uma coisa garanto: estas meninas vão dar espetáculo e precisam, de uma vez por todas, que o público venha vê-las», expressou.

Depois de uma vitória por 3-2 no primeiro encontro, o Benfica recebe o Rangers esta quarta-feira, a partir das 19h30, no Benfica Campus, no Seixal, em jogo da segunda mão da segunda e última ronda de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões.