Já sem possibilidade de apuramento para a próxima fase da Liga do Campeões feminina, a treinadora do Benfica, Filipa Patão, mostrou-se orgulhosa pela imagem e capacidade que a sua equipa demonstrou para defrontar as melhores equipas do mundo.

«Se calhar, se o Bayern não tivesse ganhado ao Barcelona poderia ter-se deixado tudo em aberto para a última jornada. Acho que a grande imagem que aqui fica é a capacidade que o Benfica teve, e poderá ter, de confrontar e ter sucesso com estas equipas da Europa», lembrou a treinador de 33 anos na antevisão ao jogo com o Bayern Munique.

Patão prometeu ainda um Benfica ainda mais forte na próxima edição da Champions.

"Este ano estamos mais bem preparadas e no próximo ano, se lá estivermos, e tudo faremos para lá estar, vamos estar mais preparadas para esse momento. Saímos de um jogo com o Barcelona, tivemos a Taça de Portugal e voltamos a um jogo com o Bayern. Esta tem sido uma constante no nosso campeonato, temos demonstrado que a equipa está muito bem fisicamente», concluiu.

O Benfica defronta o Bayern esta quarta-feira, pelas 20h00, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.