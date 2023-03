Filipa Patão, treinadora do Benfica, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (0-1), no Estádio da Luz, em jogo da 17.ª jornada do campeonato feminino que registou um novo recorde de assistências no futebol feminino.

- Mais um recorde de espectadores. O Benfica deu mais uma vez o mote. Todos os clubes têm de promover estes momentos. Só posso agradecer pelas pessoas que estiveram cá presentes. Estamos tristes por não lhes termos dado a vitória.

- O jogo teve um momento que marcou o resto da partida, que foi o golo do Sporting, numa altura em que estávamos a remeter o Sporting para a sua área. Perdemos um pouco a paciência e os processos. Ainda procurámos reagir, demorámos a conseguir pela ansiedade, e, quando começámos a estabilizar o jogo, tivemos algumas oportunidades, mas não conseguimos marcar.

- Sentimos sempre alguma intranquilidade, por mérito do Sporting, por ver que o jogo nunca mais caía para nós. Não é habitual estas jogadoras estarem nestes palcos, com tanta gente, e, sinceramente, foi isso que as jogadoras sentiram. Peço que isto aconteça mais vezes, porque só assim elas poderão crescer.

- Mais cedo ou mais tarde isto iria acontecer. O Benfica não iria ganhar sempre. Esta equipa tem sempre a capacidade de dar uma boa resposta. Não vai ser isto que vai dobrar as nossas pretensões daqui para a frente.

(Ausência de Pauleta) Há uma jogadora que elas nunca vão perder. É a ‘Maria processo’. Elas podem não estar no seu melhor, mas o processo estará sempre lá. As características das jogadoras podem mudar, mas o processo não.