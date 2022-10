A treinadora do Benfica, Filipa Patão, prometeu esta quarta-feira uma equipa a assumir «a responsabilidade do momento», mas também com ambição de vencer o Bayern Munique, no próximo jogo da Liga dos Campeões feminina.

As encarnadas foram goleadas por 9-0 pelo Barcelona, na primeira jornada do grupo D, mas, apesar de assumir que «nenhuma equipa do Benfica pode sofrer um resultado destes», a técnica frisou, no Seixal, que o Benfica só pode «olhar para trás» se for «para refletir e melhorar em todas as competições».

«Sabemos que temos de limpar um bocadinho a imagem que deixámos no último jogo, assumir as responsabilidades do que aconteceu e, a partir daí, andar sempre para a frente e fazer sempre o melhor possível», apontou Filipa Patão.

O Benfica, que na época passada até fez uma campanha positiva na fase de grupos da Liga dos Campeões, incluindo um empate, também no Seixal, com as adversárias de quinta-feira, foi, portanto, obrigado «a descer à terra» e a «perceber o que falta» para chegar ao nível das «quatro melhores equipas» do futebol feminino europeu.

Está «dentro das 16 melhores», mas o ‘fosso’ entre as quatro melhores e as restantes «ainda é muito grande», o que não retira a Filipa Patão a ambição de continuar a crescer e de mostrar que a goleada sofrida também não reflete a evolução da sua equipa.

O Benfica recebe o BayerN Munique na quinta-feira, no Seixal, em encontro da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões feminina, com início marcado para as 20h00 e arbitragem da grega Eleni Antoniou.

A equipa orientada por Filipa Patão vai tentar reagir à goleada sofrida na primeira jornada, por 9-0, na visita ao Barcelona, enquanto as alemãs, que venceram o Rosengard por 2-1, procuram a vitória para se manterem ‘coladas’ às espanholas na frente do grupo.