Fut. feminino: Benfica goleia na Taça Liga com golaço de Lara Martins
Encarnadas venceram o Marítimo por 5-1 na Madeira, com destaque para uma jovem atleta
Após o resultado negativo no jogo de quinta-feira frente ao Arsenal para a Liga dos Campeões, as atuais pentacampeãs golearam o Marítimo, por 5-1, em partida a contar para o primeiro jogo da Taça da Liga.
O marcador foi inaugurado tarde, com Diana Silva de cabeça a apontar o primeiro golo aos 31 minutos. O Marítimo respondeu e, dez minutos depois, Fatumata Sisse, restabeleceu a igualdade, levando as equipas para o intervalo empatadas a uma bola
No segundo tempo, o Benfica adiantou-se, com Carissa Boeckmann a devolver a vantagem às encarnadas, aos 47 minutos. A norte-americana redimiu-se depois de ter estado envolvida na jogada que resultou no golo da equipa madeirense
Gabriela Zidoi, do Marítimo, teve um jogo para esquecer, ao ser autora de dois autogolos. Aos 71 minutos, um remate de Letícia Almeida desviou na jogadora e acabou por entrar na baliza de Nicole Panis. Dez minutos depois, na tentativa de cortar uma bola de Neide Guedes, a defesa acabou por fazer o 4-1 para a equipa visitante.
Foi só já perto do apito final, que a jovem Lara Martins, aos 87 minutos, fechou o resultado em 5-1, com um golaço de fora de área, sem hipóteses para a guarda-redes neerlandesa.
As duas equipas voltam a encontrar-se, após a pausa para as seleções. Desta vez, em jogo a contar para a quinta jornada do campeonato nacional.