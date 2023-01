Avassalador.

O Benfica apurou-se esta tarde para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol feminino, depois de uma vitória na receção ao Sporting por 5-0 (!). Na próxima eliminatória, os encarnados vão defrontar o Famalicão.

E dizemos que foi avassalador porque o resultado não engana: as águias foram muito superiores durante todo o jogo e só não ganharam por outros números porque na baliza das leoas brilhou Hannah Seabert.

Uma supremacia encarnada e evidente, à boleia do trio Ana Vitória, Kika Nazareth e Jéssica Silva

Desde cedo, a supremacia encarnada ficou evidenciada. A linha defensiva alta ajudava a uma pressão por vezes asfixiante, e liderada de forma exímia por Pauleta. Na frente, principalmente Ana Vitória, Kika Nazareth e Jéssica Silva fizeram o que quiseram da defensiva adversária.

FILME E FICHA DO JOGO.

Nos primeiros minutos o Benfica foi apalpando terreno, já sem dar grande hipótese ao Sporting, e a partir do quarto de hora de encontro passou o domínio para o papel.

Aos 15 minutos, Pauleta entregou o 1-0 a Jéssica Silva. Aos 18, Seabert negou num primeiro momento o golo de Kika Nazareth, mas depois da insistência de Catarina Amado, Jéssica Silva bisou.

Se a situação já estava difícil para o emblema de Alvalade, pior ficou a partir dessa altura. E com tanto ainda por jogar.

O Benfica foi desperdiçando golos, ora com remates à barra ora com o esforço de Seabert.

Mas com o caudal ofensivo encarnado, o terceiro era uma questão de tempo. E apareceu. Depois de mais uma recuperação em zona ofensiva – voltamos a frisar a qualidade da pressão das águias –, Kika deu ao lado em Ana Vitória e a brasileira finalizou com muita classe.

Trabalho feito, tempo de gerir

O trabalho das comandadas de Filipa Patão estava feito, e na segunda parte era só gerir. Mas mesmo em gestão, deu para chegar à mão-cheia.

O Sporting até regressou melhor dos balneários, e as alterações de Mariana Cabral tiveram o condão de dar outros argumentos à formação leonina – Brenda Pérez e Chandra Davidson entraram bem –, mas tudo isso foi insuficiente face ao carrossel ofensivo do conjunto da Luz.

Ana Vitória, o K.O. final

Aos 52 minutos, numa espécie de K.O. final, Ana Vitória fez o 4-0, antes de Ucheibe fechar o resultado à entrada para o último quarto de hora.

Num jogo que bateu o recorde de espectadores numa partida oficial de futebol feminino – 15.032 adeptos estiveram nas bancadas da Luz – o Benfica arrasou o eterno rival da Segunda Circular e marcou encontro com o Famalicão nas «meias».

Para o Sporting, uma má e uma boa notícia: a má é que na quarta-feira há mais um jogo em casa do Benfica, para as meias-finais da Taça da Liga. A boa é que quarta-feira há mais um jogo em casa do Benfica. Uma oportunidade de ouro para lavar a cara.