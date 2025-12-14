O Benfica deslocou-se até ao reduto do Damaiense e venceu por 2-0, carimbando assim a passagem aos quartos-de-final da Taça de Portugal feminina.

As águias adiantaram-se no marcador logo aos 12 minutos, por intermédio de Chandra Davidson, e ficaram ainda mais confortáveis no jogo em cima do intervalo. Carolina Tristão marcou no período de compensação e confirmou a vantagem de 2-0 para as visitantes. O Benfica junta-se aos clubes já apurados para os «quartos»: Sp. Braga, V. Guimarães, Torreense, Famalicão, Rio Ave e FC Porto.

Segue-se o encontro da sexta e última jornada da fase de liga da Champions feminina, diante do PSG. Recorde-se que o Benfica tem apenas um ponto e já não tem hipóteses, matematicamente, de seguir em frente na competição.