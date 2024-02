O Benfica é mais líder da Liga Feminina de futebol, após ter vencido nesta quarta-feira o Torreense, por 3-0, em jogo em atraso da 11.ª jornada.

Andreia Faria (40) e Marie Alidou (45+1) colocaram as encarnadas em vantagem em cima do intervalo, enquanto Pauleta, no final, do jogo (90+1) fechou a contagem de grande penalidade.

Com este resultado, o Benfica soma agora no primeiro lugar 34 pontos, mais quatro do que o Sporting, que é segundo classificado.