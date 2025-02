Diante de mais de 19 mil espetadores no Estádio da Luz, Benfica e Sporting empataram a uma bola em dérbi lisboeta na versão feminina. O jogo contou para a 15.ª jornada da Liga.

Desta forma, o Benfica conserva a liderança do campeonato, com 41 pontos, mais três do que as rivais. Assim, mantém a distância pontual para o Sporting.

O primeiro golo até foi do Sporting, de grande penalidade, aos cinco minutos. Carole Costa concedeu falta dentro da sua área e permitiu a Maiara inaugurar o marcador.

Cerca de dez minutos depois, aos 17 minutos, foi a vez das rivais lisboetas empataram diante dos seus adeptos. Foi de canto, com Cristina Martín-Prieto a inscrever o seu nome no marcador. Espanhola marcou de cabeça.

Em resumo, foi um jogo com muitas chances de golo de parte a parte, com o Benfica inclusive a acertar na barra durante a primeira parte. Filipa Patão e Micael Sequeira levam um ponto cada um.